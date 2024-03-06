رئيس الكنيسة الكلدانية: جهات تسيطر على تعيين رؤساء الديوان المسيحي دون علمنا

2024-03-06 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الاربعاء، بأن هناك جهات تعمل باختيار وتعيين رئيس لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية دون علم الكنيسة.

وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه التقى، "فيكتوريا تايلور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في الدير الكهنوتي في عينكاوة، بأربيل، وتم خلال اللقاء مناقشة معاناة المسيحيين، ومضايقاتهم، وتهميشهم خصوصاً من قبل عائلة واحدة تدَّعي المسيحية وتناول الحوار أيضاً قضية سحب المرسوم (147) بطريقة غير قانونية ومُهِينة".

وأضاف ساكو، أن "هناك تفرّد للجهات المسيطرة باختيار وتعيين رئيس لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، هو بالحقيقة ليس مرشَّحاً من الكنيسة الكلدانية والكنائس السبعة الاخرى، بل ينتمي الى قائمة بابليون وقاموا بنزع صلاحيات الأساقفة، بحيث فرضوا المصادقة على شهاداتهم من قِبل الديوان".