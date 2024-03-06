2024-03-06 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار".

وبين الموسوي ان "حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين".

ويرى مراقبون، ان جشع التجار والتلاعب بالاسعار "محمي" من "جهات متنفذة"، لا ينفع معها رقابة، وهي نفسها الجهات التي تتحكم بسوق الدولار الاسود، والتي تستغل المواسم لرفع الاسعار واحتكار استيرادها وتوزيعها.



