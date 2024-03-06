2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، ان هناك رغبة حقيقة في تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام، فيما حدد موعد اجراء التعداد التجريبي الأولي. وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته” ايرث نيوز، ان “نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة […]

ظهرت المقالة التخطيط تحدد موعد اجراء التعداد السكاني أولاً على ايرث نيوز.