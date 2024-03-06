2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، بسحب يد أكثر من 26 موظفًا في تربية القادسية. وقالت وزارة التربية في بيان تلقته” ايرث نيوز” ان “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه بسحب يد اكثر من 26 موظفًا تابعاً الى المديرية العامة للتربية في القادسية بعد ثبوت شبهاتٍ للفساد وهدرٍ للمال العام”، مبينة […]

ظهرت المقالة وزير التربية يوجه بسحب يد أكثر من 26 موظفا في تربية القادسية أولاً على ايرث نيوز.