أيمن حسين يزور أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب المنتخب الوطني

2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين، زيارة إلى أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب خروج العراق من كأس آسيا. وذكر حسين عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “هذه الأم العراقية.. صدمتها مباراة الأردن بجلطة،، نسأل الله العافية والسلامة لك.. نحنُ آسفين لكِ.. حقك علينا أماه”. وكان حسين قد طرد من مباراة العراق والأردن في دور […]

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