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أيمن حسين يزور أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب المنتخب الوطني

أيمن حسين يزور أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب المنتخب الوطني
أيمن حسين يزور أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب المنتخب الوطني
2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين، زيارة إلى أم عراقية تعرضت لجلطة بسبب خروج العراق من كأس آسيا. وذكر حسين عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “هذه الأم العراقية.. صدمتها مباراة الأردن بجلطة،، نسأل الله العافية والسلامة لك.. نحنُ آسفين لكِ.. حقك علينا أماه”. وكان حسين قد طرد من مباراة العراق والأردن في دور […]

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