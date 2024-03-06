2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصرية من قطاعات مختلفة. وأعرب رئيس الوزراء في بيان ورد ” ايرث نيوز” عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية، والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نحو 40 طلباً قدمت لإنشاء مصانع أدوية محلية في العراق أولاً على ايرث نيوز.