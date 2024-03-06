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الجيش المصري بالتعاون مع الإمارات ينفذ عملية كبرى في سماء غزة

الجيش المصري بالتعاون مع الإمارات ينفذ عملية كبرى في سماء غزة
الجيش المصري بالتعاون مع الإمارات ينفذ عملية كبرى في سماء غزة
2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع المصرية تنفيذ ثالث عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات مصرية وإمارتية في سماء غزة. وقال الجيش المصري في بيان تابعته ” ايرث نيوز”: “استمرارا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال […]

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