2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع المصرية تنفيذ ثالث عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات مصرية وإمارتية في سماء غزة. وقال الجيش المصري في بيان تابعته ” ايرث نيوز”: “استمرارا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال […]

ظهرت المقالة الجيش المصري بالتعاون مع الإمارات ينفذ عملية كبرى في سماء غزة أولاً على ايرث نيوز.