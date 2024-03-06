2024-03-06 16:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قام فريق دولي من علماء الهيدرولوجيا وعلماء المناخ بدراسة شاملة لدورة المياه العذبة على الأرض، وخلص إلى أن النشاط البشري انتهك هذه الدورة في 18بالمئة من مناطق العالم. ويشير المكتب الإعلامي لجامعة آلتو الفنلندية، إلى أن الفريق العلمي توصل إلى نتيجة مفادها أن حركة المياه العذبة بين الأنهار والبرك والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى […]

ظهرت المقالة دراسة: النشاط البشري ينتهك دورة المياه العذبة في أجزاء من العالم أولاً على ايرث نيوز.