صدور أوامر قبض بحق موظفين تلاعبوا واختلسوا أموال جباية الكهرباء في كركوك

2024-03-06 17:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور أمري قبــضٍ واستقدامٍ بحقّ ثلاثة مُتَّهمــين فـي فــرع الهيئة العامَّة للـضرائـب في المُحافـظــة ودائرة تـوزيـع كهرباء كـركـوك؛ بتهمة التلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب فرع كركوك /1؛ لغرض التحرّي والتدقيق الأصوليّ حول وجود شبهات فسادٍ منسوبةٍ إلى مسؤولة شعبة العقار ومُدقّق الدائرة من خلال التلاعب في وصولات تسديد الضرائب والاستيلاء على مبالغها.

وأضاف المكتب إنَّ التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مسؤولة شعبة العقار بكتابة وصل استلام الإيرادات والأمانات الضريبيَّة على معاملة عقارٍ تجاريٍّ مُشيد عليه مخازن ومجلَّات تجاريَّة ومقهى على عقارٍ آخر، مُبيّـناً أنَّ مالكي العقار قاموا بتسديد الضريبة المُستحقة، إلا أنها لم تُسلَّمْ إلى الخزينة العامَّة، لافتاً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصِّ باستقدام المشكو منهما (مسؤولة شعبة العقار في الدائرة والمُدقّق).

وأوضح، في فرع توزيع كهرباء كركوك تمَّ ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ قيام أحد مُوظَّفي الدائرة باختلاس مبالغ جباية أجور الطاقة الكهربائيَّة المُسدَّدة من قبل المُشتركين، مُنوّهاً بقرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّ المُتَّهم.