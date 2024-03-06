هيئة الأوراق المالية تضع لائحة تنظيمية لفتح فروع لها في كوردستان والبصرة

2024-03-06 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكدت نائب رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية نغم حسين، يوم الأربعاء، على وضع استراتيجية جديدة لجذب المستثمرين، مشيرة الى وجود لائحة تنظيمية لفتح فروع في اقليم كوردستان والبصرة.

وقالت حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الأوراق المالية وضعت لائحة تنظيمية لفتح فروع لسوق الأوراق المالية في كافة المحافظات العراقية وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة".

واضافت، ان "اللائحة التنظيمية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية تسمح للمستثمرين بفتح فرع لسوق الأوراق المالية في اقليم كوردستان والبصرة وفق الضوابط"، لافتة إلى أن "الهيئة لم تتسلم عروضا بشكل رسمي لفتح فروع في المحافظات".

وتابعت حسين ان "هيئة الأوراق وضعت استراتيجية جديدة تساعد على جذب المستثمرين"، مبينة ان "الهيئة عملت على ذلك من خلال حملات الترويج الإعلاني بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية".