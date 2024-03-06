النزاهة تنفذ عمليتي ضبط تلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس في كركوك

2024-03-06 17:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، صدور أمري قبــضٍ واستقدامٍ بحقّ ثلاثة مُتَّهمــين فـي فــرع الهيئة العامَّة للـضرائـب في المُحافـظــة ودائرة تـوزيـع كهرباء كـركـوك؛ بتهمة التلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب فرع كركوك/١ لغرض التحرّي والتدقيق الأصوليّ حول وجود شبهات فسادٍ منسوبةٍ إلى مسؤولة شعبة العقار ومُدقّق الدائرة من خلال التلاعب في وصولات تسديد الضرائب والاستيلاء على مبالغها".

وأضاف إنَّ "التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مسؤولة شعبة العقار بكتابة وصل استلام الإيرادات والأمانات الضريبيَّة على معاملة عقارٍ تجاريٍّ مُشيد عليه مخازن ومجلَّات تجاريَّة ومقهى على عقارٍ آخر"، مُبيّـناً أنَّ "مالكي العقار قاموا بتسديد الضريبة المُستحقة، إلا أنها لم تُسلَّمْ إلى الخزينة العامَّة"، لافتاً إلى "قرار قاضي التحقيق المُختصِّ باستقدام المشكو منهما (مسؤولة شعبة العقار في الدائرة والمُدقّق)".

وأوضح: "في فرع توزيع كهرباء كركوك تمَّ ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ قيام أحد مُوظَّفي الدائرة باختلاس مبالغ جباية أجور الطاقة الكهربائيَّة المُسدَّدة من قبل المُشتركين"، مُنوّهاً بـ"قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّ المُتَّهم".