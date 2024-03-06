2024-03-06 17:24:11 - المصدر: منصة إيشان

حدد العراق، اليوم الأربعاء، مصير الباخرة الكويتية المحملة بالآلاف من رؤس الأغنام والقادمة من البرازيل. وقالت وزارة الزراعة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “وزير الزراعة عباس المالكي وجه رسالة اطمئنان الباخرة الكويتية المحملة بتسعة عشر الف رأس من الماشية قادمة من البرازيل الى العراق”. وأضافت: “لقد اكملت كوادرنا الطبية البيطرية كافة اجراءات الفحص الطبي […]

ظهرت المقالة عرفت برائحتها “النتنة”.. العراق يطمئن: الباخرة الكويتية خالية من الأوبئة أولاً على Eishan.