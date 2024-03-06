2024-03-06 17:24:11 - المصدر: منصة إيشان

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجددا فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات، وواصل قصف المناطق السكنية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بينما يواصل الجوع الفتك بالفلسطينيين شمالي قطاع غزة. واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 على الأقل في إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع. وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت […]

ظهرت المقالة من جديد.. “إسرائيل” تستهدف فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات أولاً على Eishan.