2024-03-06 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى ألماني عمدا عددا قياسيا من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا بلغ 217، من دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية، حسب باحثين درسوا حالة هذا الشخص “الأكثر تطعيما” على الأرجح في التاريخ. ولاحظ علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن نورمبرغ، في دراسة نشرت نتائجها الإثنين مجلة “ذي لانست إنفكشويس ديزيسز” البريطانية، […]

ظهرت المقالة ألماني تلقى 217 جرعة من لقاحات كورونا.. ماذا حدث لجسمه؟ أولاً على ايرث نيوز.