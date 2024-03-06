2024-03-06 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المحامي علي الطائي، وكيل النائب هادي السلامي، اليوم الاربعاء، نأمل من محكمة الاستئناف في الكرخ اصدار قرارها العادل بقضية النائب ونقض قرار محكمة الجنح، مشيرا الى ان المادة ٦٣ ثانياً من الدستور التي تنص على انه يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة وعن ما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد. وقال […]

ظهرت المقالة محامي السلامي: نأمل من محكمة الاستئناف نقض قرار محكمة الجنح بقضية النائب أولاً على ايرث نيوز.