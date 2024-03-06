2024-03-06 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمري قبــضٍ واستقدامٍ بحقّ ثلاثة مُتَّهمــين فـي فــرع الهيئة العامَّة للـضرائـب في المُحافـظــة ودائرة تـوزيـع كهرباء كـركـوك؛ بتهمة التلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار في بيان تلقته ايرث نيوز إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب فرع […]

ظهرت المقالة النزاهة تنفذ عمليتي ضبط تلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس في كركوك أولاً على ايرث نيوز.