لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية الاتحادية تشيد بتجربة كوردستانية

2024-03-06 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وفداً من لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي برئاسة خالد السامرائي.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد النيابي أشاد بتجربة إقليم كوردستان في مجال شؤون تنمية المحافظات وكذلك استحداث إدارات مستقلة في زاخو وسوران ورابرين.

وأعرب الوفد عن أمله بأن يتم نقل هذه التجربة إلى باقي المناطق في العراق.

ونوه البيان إلى تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق بمحور آخر في الاجتماع.