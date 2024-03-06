كركوك.. الشرطة تعتقل منفذي الهجوم على ضابط كبير

2024-03-06 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال متهمين اثنين حاولا استهداف ضابط برتبة عقيد في الشرطة وسط محافظة كركوك.

وأبلغ الصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مفارز شرطة كركوك وبعد قيام مسلحين اثنين باستهداف ضابط برتبة عقيد ولم يصب بأية جروح في الهجوم، وقاما باستهداف شقيق الضابط ومدني في حي روناكي، تحركت مفارز الشرطة اليوم وتابعت كاميرات المراقبة وتوصلت إلى صور المهاجمين، وخلال ساعات تمكنت من اعتقال منفذي الهجوم".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة نقلت المتهمين إلى مقر احتجاز، لغرض تقديمها للقضاء، لينالو جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطا برتبة عقيد في شرطة كركوك نجا في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء/الأربعاء من محاولة اغتيال، عندما هاجمه شخصان مجهولا الهوية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه في منطقة القادسية بكركوك".

ولفت المصدر إلى أن "المسلحين وبعد فشلهما بإصابة الضابط توجها إلى منطقة روناكي قرب مجمع كاتب عدل كركوك، وأطلقا النار على شقيق الضابط وأصابوه مع مدني كان برفقته".