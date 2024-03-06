التربية تبين أهمية حصولها على مقعد في اليونسكو

2024-03-06 18:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، (6 آذار 2024)، أهمية استثمار المقعد التنفيذي في منظمة اليونسكو لإظهار حضارة العراق وتراثه بالشكل الأمثل.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان الجبوري "ألتقى في مبنى الوزارة، الأمين العام للجنة الوطنية العراقية مجيد الشمري وأعضائها وسط حضور الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم الفلاحي".

وركز وزير التربية خلال اللقاء بحسب البيان على "ضرورة اختيار الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة والخبرة لتمثيل البلاد في المحافل الدولية إضافة إلى السعي لاستعادة الاثار المفقودة بالتعاون مع المنظمات الدولية وإعادة تأهيل بعض المعالم التراثية مباركًا للعراق حصوله على المقعد التنفيذي بجدارة العمل والتميز في الاداء".