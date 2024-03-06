المرور تنوه لقطع نفق الرستمية في بغداد اليوم ولمدة 24 ساعة

2024-03-06 18:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، لقطع نفق الرستمية في بغداد لمدة 24 ساعة ابتداء من مساء اليوم.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع نفق الرستمية باتجاه منطقة الرستمية اليوم ابتداء من الساعة 6 مساء ولغاية الساعة 6 صباحاً من يوم غد الخميس، وذلك لربط روافد المجسر (مشروع تطوير شارع القناة)".

واضافت: "ستكون هناك تحويلة مؤقتة من شارع القناة قبل النفق صعوداً باتجاه الخط السريع _ محمد القاسم مسافة 100 متر والعودة باتجاه الرستمية شارع القناة".



