الاستثمار تبرم عقدا مع الاتصالات لمراقبة جودة الإنترنت في بسماية

2024-03-06 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، إبرام عقد مع وزارة الاتصالات لمراقبة جودة خدمة الإنترنت في مدينة بسماية.وقال مكية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدة الماضية شهدت عملية مسح ميداني لجودة الخدمة في مدينة بسماية وعلى هذا الأساس تم اختيار شركة السلام العامة لمراقبة جودة خدمة الإنترنت".وأضاف، أن "شركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات سترفع تقاريرها الفنية شهريا لمعالجة ملاحظاتها المؤشرة من قبل شركة (IQ)".