2024-03-06 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقدت هيأة المنافذ الحدودية برئاسة اللواء، عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة. وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “ركز الاجتماع عل استمرار […]

ظهرت المقالة منها تفعيل عمل الخلية الاستخبارية.. مدير هيأة المنافذ يصدر عدد من التوصيات أولاً على ايرث نيوز.