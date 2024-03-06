2024-03-06 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، عن توقيع عقد لمراقبة جودة خدمت الإنترنت في مدينة بسماية. وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز إن “رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، ابرم عقد مراقبة جودة خدمة الإنترنت لمدنية بسماية السكني مع شركتي السلام العامة و(IQ)”. وقال مكية وفقا للبيان، إن “الهيئة تتابع بجدية عالية […]

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