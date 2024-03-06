2024-03-06 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بقطع نفق الرستمية في العاصمة بغداد لمدة 12 ساعة. وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز أن “نفق الرستمية باتجاه الرستمية سيقطع اليوم ابتداءً من الساعة السادسة مساءً لغاية السادسة صباحاً من يوم غد الخميس”. وأوضحت، أن “سبب القطع هو لربط روافد مجسر الرستمية (مشروع تطوير شارع […]

ظهرت المقالة المرور العامة تعلن قطع نفق الرستمية ابتداءً من الساعة السادسة مساءً أولاً على ايرث نيوز.