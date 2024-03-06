وزير التربية: حصولنا على المقعد التنفيذي في اليونسكو شرارة الإنطلاق لإبراز حضارة العراق

2024-03-06 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إن حصول العراق على المقعد التنفيذي في اليونسكو شرارة الإنطلاق لإبراز حضارة وادي الرافدين على الصعيد الدولي. وأكد الجبوري وفق بيان للوزارة، ورد لوكالة إيرث نيوز على “أهمية استثمار المقعد التنفيذي في منظمة اليونسكو لإظهار حضارة العراق وتراثه بالشكل الأمثل وذلك في اثناء لقائه الأمين العام للجنة الوطنية العراقية مجيد […]

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