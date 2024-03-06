2024-03-06 18:36:11 - المصدر: منصة إيشان

يبقى المرور على سريع القناة شرقي العاصمة بغداد، يذكّر بـ “الفساد” الذي نخر العراق منذ افتتاح الطريق قبل أكثر من نصف قرن وإلى اليوم، إذ أن أنفاقه، تشهد حفريات تختفي وتظهر بين فترة وأخرى، وتخلق تكدّساً في السيارات يومياً. هذا السريع، تم إنجاز مرحلته الأولى في عهد أول رئيس وزراء في الجمهورية عبد الكريم قاسم […]

ظهرت المقالة “مأساة” سريع القناة.. “طسات” تمتد من عبد الكريم قاسم إلى السوداني والأنفاق تأكل حدادية السيارات أولاً على Eishan.