بارزاني يؤكد على تطوير العلاقات الثقافية والزراعية بين كوردستان وأذربيجان

2024-03-06 19:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وأذربيجان وخاصة في مجالات الزراعة والثقافة.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل سفير أذربيجان في العراق نصير مامدوف، وبعد تبادل عبارات الترحيب بين الطرفين، جرى بحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين أذربيجان وكوردستان

وأشار والسفير إلى العلاقات التاريخية المشتركة والممتدة منذ عقود بين الجانبين، داعياً إلى استمرار تعزيز هذه العلاقات من النواحي الثقافية والاقتصادية كافة.

بدوره أشاد بارزاني بعمق وامتداد هذه العلاقات التاريخية وعن الإستمرار في تطوير العلاقات بما يخدم كوردستان وأذربيجان وخاصة في مجالات الزراعة والثقافة.

وفي ختام اللقاء جدد الأذربيجاني شكره لبارزاني لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.