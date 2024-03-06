المنافذ تصدر "حزمة كبيرة" من القرارات

2024-03-06 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، (6 آذار 2024) عدداً من التوصيات لمديري المنافذ.

وذكر بيان للمنافذ تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة المنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي عقدت اجتماعاً مهما لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيئة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة".

وركز الاجتماع بحسب البيان، "على استمرار العمل بالاجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)".

ومن أهم هذه الاجراءات، هي:

1 - التنسيق مع مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات من أجل تنفيذ واجبات ضبط مشتركة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام.

2- التنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها.

3- تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية العاملة في المنفذ الحدودي.

4- متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة ومضاعفة الجهود لمتابعته.

5- التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الجمركية وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير.

6- منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف.

7- فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.