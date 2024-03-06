"الرابعة والأخيرة".. تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الطلبة

2024-03-06 19:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية سمير الموسوي، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، حل الهيئة المؤقتة الثالثة لإدارة نادي الطلبة مع انتهاء فترتها المحددة بـ 3 أشهر، وتم تشكيل لجنة مؤقتة رابعة ستكون الأخيرة.

وأوضح الموسوي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "الأولمبية العراقية" أكدت أن اللجنة المؤقتة الرابعة لنادي الطلبة ستكون الأخيرة، ولن تشكل لجنة مؤقتة لاحقا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية خلصت إلى إجراء انتخابات لاختيار المكتب التنفيذي الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات، لكن الإدارة التمست إجراء انتخابات مؤقتة رابعة لانشغال فريقها بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويستضيف فريق الطلبة نظيره النجف السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي.

ويحتل الطلبة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن الحدود والزوراء صاحبا المركزين السابع والسادس بالترتيب، ونقطة عن نوروز الخامس، ونقطتين عن دهوك الرابع.

ومن المقرر أن تستمر الهيئة المؤقتة الرابعة لنادي الطلبة لمدة 3 أشهر فقط، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة للنادي؛ إذ تكونت الهيئة الرابعة من صلاح الفتلاوي (الرئيس) وصباح قاسم (عضو) وعمار خليل (عضو) وإيمان صبيح (عضو) وثريا نجم (عضو) وخلف كريم (أمين سر).

المصدر: موقع كوورة







