مستشار رئيس الوزراء يكشف عن فرص حكومية للشباب ضمن القطاع الخاص

2024-03-06 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، عن فرص حكومية للشباب ضمن القطاع الخاص.وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" بعد التشخيص الدقيق لمعظم مشاكل الشباب المتعلقة بالتعيين أوجد البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني آليات لتفعيل القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب"، مبينا أن"القطاع الخاص الآن يهدف الى إيجاد فرص حقيقية مدعومة ان كانت بقدرات او بقروض ممكنة او بأراض وغيرها على ان يفعل الشباب في القطاع الخاص بشكل حقيقي مع تبسيط إجراءات ما يروم مشروعه او تطلعاته او طموحاته".وأضاف، أنه" تم عقد عدد من الجلسات الحوارية لتبسيط السبل الداعمة للشباب وتمكينهم بشكل منطقي وحقيقي على أرض الواقع".وأشار الى أن" هناك فقرات في قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 الخاص بالمجلس الأعلى للشباب تتعلق بإنشاء قسم الحاضنات الزراعية والمدن الزراعية"، لافتا الى أن" هاتين الفرصتين قد تكون نبراسا للشاب ليقدم مشروعه ويكون مدعوماً من جانب الحكومة".ودعا الظالمي" الشباب أصحاب الاختصاص إلى اغتنام الفرصة المقدمة من الحكومة لتحقيق تطلعاتهم، من جانب وتنشيط القطاع الخاص من جانب آخر".