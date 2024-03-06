رابطة المصارف تشيد بالاهتمام الحكومي بالتحول الرقمي

2024-03-06 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأشادت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، بالاهتمام الحكومي بالتحول الرقمي في جميع المفاصل المؤسساتية، فيما أكدت شركة هواوي تقديمها خدمات تكنولوجيا لشركات الاتصال والأمن الرقمي.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اهتماما حكوميا بالتحول الرقمي في جميع المفاصل المؤسساتية وواحدة منها القطاع المصرفي والمالي الذي يعد واحدا من أساسيات التحول الرقمي في الخدمات سواء الحكومية أو المقدمة من خلال القطاع الخاص".وأضاف طارق، أن "تطور القطاع الخاص والمؤسسات المالية من ناحية التحول الرقمي واعتماد تكنولوجيا المعلومات ستكون مسألة أساسية للتغير الكلي في التحول الرقمي في العراق".وتابع أن "الرابطة جمعت المصارف والمؤسسات المالية في العراق بالتعاون مع شركة هواوي للاطلاع على ما يحدث في العالم من تحولات في الخدمات المالية التي تقدم الطرق الحديثة للخدمات المصرفية والمالية وبالتالي على القطاع المصرفي والمالي مواكب لهذه التطورات واعتماد أحدث التكنولوجيا العالمية لمواكبة ما موجود خارج العراق".ونوه طارق بأن "القطاع المصرفي أحد القطاعات سريعة التفاعل فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا لأن كثيرا من الخدمات تقدم من خلال تطبيقات عبر الموبايل أو التطبيقات المصرفية أو اعتماد الخدمات المالية والمصرفية عن بعد، وهذا من مصلحة القطاع المالي لتقديم خدمة سهلة للمواطن".وأضاف، أننا "الآن في المرحلة التثقيفية الأولى لبث التوعية إلى القطاع المصرفي بما موجود من تقنيات والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون لبناء بنية تحتية تقنية وخدمات مالية تقنية أفضل".بدوره قال المدير العام لمبيعات قسم أعمال المؤسسات في هواوي الشرق الأوسط وكاليفورنيا ويليام شي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نعمل في العراق منذ 20 سنة في مجال التكنولوجيا ولدينا ما يقارب ألف موظف".وأضاف شي "دخلنا في العراق بشكل رسمي إلى القطاع البنكي وقدمنا الكثير من الخدمات التكنولوجية لشركات الاتصال والأمن الرقمي".وأشار إلى أننا "تقدمنا بمنح لخمسة آلاف طالب جامعي، والشركة استمرت في العمل بالعراق في زمن جائحة كورونا على الرغم من توقف العديد من شركات الاتصالات".