2024-03-06 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق لاعبو العراق برياضة رفع الأثقال البارالمبية 11 وساماً، يوم الأربعاء في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال "فزاع" المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024، التي اختتمت في دبي الإماراتية.

وقال إداري المنتخب العراقي، جبار طارش، لوكالة شفق نيوز: إن "منتخب العراق البارالمبي لرفع الأثقال حصل على 11 وساماً منوعاً".

وأضاف أن "العراق شارك بتسعة رباعين 7 رجال و2 نساء".

واشار إلى أن "الرباعين هم كل من، رسول كاظم حصل على وسامين ذهبيين، ومحمد عباس على فضيين، ومسلم عقيل على وسام فضي، وفارس سعدون على وسامين ذهبيين وآخرين برونزيين، وعبد الله عبد الكاظم على وسام فضي، والرباعة زهراء غربي على وسام برونزي، بينما جاء علي موحان بالمركز السادس عالمياً، وأحمد مصطفى على المركز الرابع عالمياً والرباعة غرام رعد ليلو على المركز الثامن عالمياً".