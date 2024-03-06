التقييم الأمني انتهى في ديالى.. قرار تسليم المحافظة للداخلية من عدمه أصبح جاهزا

2024-03-06 19:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، عن انتهاء مرحلة التقييم الشامل لاكثر من 20 وحدة إدارية بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة أمنية رفيعة تضم ضباطا كبار اجروا تقييما شاملا من خلال 6 نقاط رئيسية لأمن اكثر من 20 قضاء وناحية في ديالى ضمن سياقات ثابتة تمهيدا لاستلام ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف، أن "التقييم الأمني رصد مستوى الاستقرار وانخفاض الخروقات مع تطور حالة اعادة الانتشار ضمن الاطواق الخارجية مع تحسن ملف اعادة النازحين عبر حل الكثير من القضايا المعقدة"، لافتا الى ان "التقييم كان ايجابيا وسوف يسارع في اتخاذ قرار تسليم ملف امن ديالى خلال أسابيع".

واشار الى ان "وضع ديالى الأمني بشكل عام مهيأ خلال نيسان القادم في اناطة المسؤولية الكاملة لتشكيلات الداخلية دون اي هواجس"، مؤكدا بان "قيادة العمليات ستبقى قائمة ضمن المشهد الامني وفق القراءات الحالية".

وتسلمت الداخلية حتى الآن الملف الأمني لـ 6 محافظات، فيما من المؤمل ان تنهي استلام الملف الأمني بـ 4 محافظات اخرى خلال العام الحالي وهي (ديالى-الانبار- نينوى – صلاح الدين) مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن".

بالمقابل، سيتم تأجيل تسلم ملفات محافظات (البصرة – بغداد – ميسان – كركوك)، الى العام المقبل.