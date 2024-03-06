"توثيق حلبجة" مشروع جديد ومصدر مهم للجغرافيا والإخراج السينمائي (صور)

2024-03-06 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد تجمع توثيق مدينة حلبجة، يوم الأربعاء مؤتمراً موسعاً بهدف إعلان مشروع "توثيق حلبجة"، وذلك وسط حضور شعبي وسياسي كبيرين.

وقال عضو التجمع، فؤاد حمه باقي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذا المؤتمر الذي عقد اليوم في مدينة السليمانية، هو التعريف بمشروع (توثيق حلبجة)، بعد دعوة أشخاص مهمين من المدينة، وكذلك شخصيات سياسية وحكومية كان لها أثر بالغ في تاريخ هذه المدينة المعطاء".

وأضاف حمه باقي، أن "المشروع الذي يتبناه التجمع والذي يضم عدداً من الناشطين من مختلف التوجهات إلى توثيق تاريخ تضحيات مدينة حلبجة وأهلها وكل ما دار بها صوتياً ووثائقياً وفيدوين من خلال اللقاء بشخصيات كان لها الأثر في أحداث هذه المدنية".

وأوضح أن "مشروع (توثيق مدينة حلبجة) سيكون مصدرا بحثياً للدارسين في مجال التاريخ والجغرافية والإبادة، وكذلك سيكون مصدراً مهماً للمخرجين والسينمائيين ومن يرغب بتسليط الضوء على هذه المدينة".