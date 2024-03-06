في واسط وزاخو.. مقتل طفل بمشاجرة وإصابة اثنين بالرصاص

2024-03-06 20:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الأربعاء، باندلاع شجار داخل ملعب لكرة القدم شمالي المحافظة أدى لمقتل طفل، فيما أصيب شخصان جراء تعرض سيارتهم لإطلاق نار من قبل مسلحين في زاخو.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشجار حصل في ملعب بقضاء الصويرة شمالي مدينة الكوت مركز المحافظة، واستخدمت فيه الأسلحة البيضاء".

وبين المصدر، أن "الشجار أدى لمقتل طفل عمره 10 سنوات، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك، قال مصدر في دائرة صحة إدارة زاخو المستقلة، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين اثنين كانا يستقلان سيارة في حي بيداري وسط مدينة زاخو وتم إطلاق النار عليهما من قبل مركبة أخرى، ما أدى إلى إصابتهما بجروح".

وبين أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم". فيما أوضح مصدر من شرطة زاخو، لوكالة شفق نيوز، أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث، والجهات القضائية أصدرت أمراً بالقبض على مطلقي النار.