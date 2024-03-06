رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يرأس وفد العراق في القمة الرقمية العالمية للبنك الدولي

2024-03-06 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن ترؤس رئيس الهيئة علي المؤيد وفد العراق في القمة الرقمية العالمية للبنك الدولي في واشنطن.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفد هيئة الإعلام والاتصالات برئاسة علي المؤيد شارك في القمة الرقمية العالمية الافتتاحية للبنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل أعمالها حتى السابع من آذار الجاري".وأضافت، أن "القمة التي تعقد أعمالها في مبنى البنك الدولي بالعاصمة واشنطن سيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات والهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن كبريات الشركات العالمية".وذكر أن "القمة ستبحث في عدة محاور أهمها معالجات الفجوة الرقمية في المناطق النائية، وأمن المعلومات، والحوكمة الإلكترونية، والاستثمار في قطاع الرقمنة، والحوسبة السحابية، وتسريع التحول الرقمي، والذكاء الصناعي، ومستقبل التحول الرقمي في العالم، بالإضافة إلى بناء المهارات الرقمية".