2024-03-06 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رغم عشر سنوات على الأقل على اختفاء الطائرة التابعة لشركة الطيران الماليزية في رحلتها رقم “ام اتش 370” من شاشات الرادار، ما زالت أسئلة عائلات الضحايا بلا إجابات حول ما حدث لأحبائها. تقول الثلاثينية الماليزية الأصل غريس ناثان إن “كل عام يمر من دون العثور على الطائرة هو عام آخر من الانتظار المؤلم”. […]

ظهرت المقالة مسارها “تغيّر” يدويا.. عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يسترجعون ذكرياتهم أولاً على ايرث نيوز.