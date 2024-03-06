2024-03-06 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعرض ملعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لحريق هائل يوم الأربعاء، مما أدى إلى إخلاءه قبل ساعات من إحدى مباريات الفريق في دوري البطولة “تشامبيونشيب”. ويلتقي ساوثهامبتون مع بريستون نورث إيند في إطار الجولة 36 من منافسات دوري القسم الثاني الإنجليزي، في تمام 10.45 من مساء الأربعاء. ويحتل “القديسون” المركز الرابع في جدول ترتيب “تشامبيونشيب”، […]

ظهرت المقالة حريق ضخم يثير الذعر في ملعب ساوثهامبتون (صور) أولاً على ايرث نيوز.