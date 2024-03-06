2024-03-06 20:30:12 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، بأن هجوم الحوثيين على السفينة البريطانية، أوقع عددا من الوفيات. ونقلت أ.ب عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن “الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة في خليج #عدن تسبب في وقوع وفيات”. بينما نقلت رويترز عن مالك السفينة المستهدفة جنوب غرب عدن، أن “السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب […]

ظهرت المقالة مسؤولون أمريكيون: هجوم الحوثيين على السفينة في خليج عدن تسبب بوقوع وفيات أولاً على Eishan.