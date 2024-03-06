2024-03-06 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بغرق طفل في أحد الأنهار بالمحافظة، فيما أصيب عدة أشخاص بحادث سير في الأنبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات وسقط في نهر آقصو قرب قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين ما أدى إلى مفارقته الحياة".

وأضاف أنه تم انتشال جثة الطفل ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، ذكر في الأنبار لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير بين سيارتين وقع على طريق قضاء هيت في محافظة الأنبار ما أدى إلى اندلاع النيراح في إحدى السيارتين وإصابة عدد من الأشخاص".