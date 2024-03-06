بوابات إلكترونية لدخول بسماية ودعوة لسكانها بإصدار باجات

2024-03-06 21:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الأربعاء، (6 آذار 2024)، عن بوابات إلكترونية لدخول مجمع بسماية السكني.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "والتزاما بالسياقات الأصولية لدى الهيئة الوطنية للإستثمار في إستكمال إجراءات إصدار باجات الدخول عبر البوابات الإلكترونية للمواطنين الساكنين في مدينة بسماية تلفت الهيئة عناية ساكني مدينة بسماية، الى ضرورة مراجعة مكتب الباجات الكائن في داخل المدينة بلوك (B1) لإكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار باج الدخول للمدينة لضمان عدم التأخر في تطبيق الدخول للمدينة عبر البوابات الإلكترونية".

وأشارت الى، أن "مشروع نصب البوابات الإلكترونية لمداخل مدينة بسماية في مراحل متقدمة من العمل".