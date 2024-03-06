الجهد الخدمي يؤكد الاستمرار بفتح طريق إستراتيجي يحيط بـ 34 ألف قطعة سكنية ببغداد

2024-03-06 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد فريق الجهد الخدمي والهندسي في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استمراره بفتح طريق إستراتيجي تحيط به 34 ألف قطعة سكنية ببغداد.وقال عضو الفريق حاتم المكصوصي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهد الدفاع مستمر بفتح طريق ١٠٠ في المقاطعة وإزالة كافة التجاوزات المتواجدة ليتسنى للمواطنين أصحاب الأراضي الدخول للمنطقة ومباشرة عمليه البناء أو الاستثمار فيها".وأوضح، أن "طريق ١٠٠ يرتبط بطريق شاخة ٦ ومنطقة الكرطان والتراث وعلوة الرشيد"، مبينا، أن "العمل مستمر بفتح هذا الطريق حتى ربطه بالطريق القريب من مطار بغداد خدمة للمواطنين".وأشار، إلى أن "الأراضي المحيطة بالطريق تقدر بــ ٣٤ ألف قطعة سكنية وسط فرحة الأهالي وأعمال البناء التي باتت تظهر في المنطقة".وأضاف البيان، أن "الجولة الميدانية لمتابعة الأعمال كانت بمقاطعتي ١٠/٢و ١٠/٣ ومحلات ٨٣٣ _ ٨٦٧_ ٨٦٩ وشهداء السيدية".