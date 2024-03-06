الإعلام والاتصالات تتفق مع نظيرتها الأمريكية على تشكيل لجنة عليا للعمل المشترك

2024-03-06 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأربعاء، عن اتفاق على تشكيل لجنة عليا للعمل المشترك مع هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC.وقال المؤيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اجتماعاً موسعاً عقد بحضور رئيس الشؤون الدولية والكادر المتقدم في هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC، على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي في واشنطن"، مبينا انه "جرى الحديث عن تبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك في تنظيم اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".وأضاف انه "تم مناقشة السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمل شركات الاتصال والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والوفود بين البلدين بما يسهم في تحقيق التعاون المشترك".وأكد أن "وفدي البلدين اتفقا على تشكيل لجنة عليا للعمل المشترك بين الهيئتين بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية وتقليل الفجوة الرقمية".يذكر أن القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن تستضيف كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات والقطاع الخاص، بهدف استكشاف الفرص وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطويره، واستعراض واقع التنمية في جميع أنحاء العالم.كما يجري خلال القمة الكشف عن أحدث التقنيات والرؤى العلمية في مجال الابتكار والتواصل والتحول الرقمي.