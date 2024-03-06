انعقاد المؤتمر الفني لبطولة أندية العراق بألعاب القوى

2024-03-06 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الفني الخاص ببطولة أندية العراق لألعاب القوى الدور الثاني في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة السليمانية والتي تنطلق أحداثها يوم غد الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وقال زيدون جواد المدير التنفيذي للاتحاد لــ(واع): "تم مناقشة منهاج البطولة وتم الاتفاق مع المدربين على الارتفاعات وتم إقرار تكريم أصحاب المراكز الأولى لجميع الفئات ولمختلف الفعاليات ولكلا الجنسين جوائز مالية ويأتي قرار الاتحاد لتحفيز اللاعبين لتحقيق افضل الأرقام.كما قرر الاتحاد رصد مبلغ مالي يتراوح بين ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف دولار لكل رياضي يحقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم اعتبارا من الموسم المقبل، كذلك رصد مبلغ مالي كبير جدا لمن يحقق الرقم التأهيلي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.وشدد الاتحاد على إجراء فحص المنشطات للرياضيين الذين يشاركون في البطولات الداخلية والخارجية ومن يثبت تعاطيه المنشطات يتحمل اللاعب والمدرب جميع التكاليف المالية التي تترتب على معسكراته وبطولاته الخارجية فضلا عن التبعات القانونية الخاصة بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).