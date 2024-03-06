"بعملية خاطفة".. القبض على قاتل رجل وامرأة في بغداد

2024-03-06 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، مساء اليوم الأربعاء، (6 آذار 2024) عن إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل رجل وامرأة جنوبي العاصمة.

وذكر بيان لشرطة الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وبعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية بوجود حادث قتل شخصين (رجل وامرأة ) من قبل شخص مجهول عن طريق اطلاق النار عليهما ضمن منطقة البياع حي التراث، شرعت قيادة شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل".

وأشار البيان الى انه "ونتيجة التحرك السريع باتجاه محل الحادث ومراقبة الكاميرات تم التوصل إلى المتهم وضبط عجلته والسلاح المستخدم بالحادث نوع مسدس من قبل دوريات النجدة ودوريات فوج طوارئ بغداد الرابع ضمن منطقة الدورة وتسليمه الى مركز البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".