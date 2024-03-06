2024-03-06 21:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أطلقت دائرة الاتصالات في وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، خدمة الوارد الإلكتروني لتصديق المعاملات بسرعة ودقة عالية إلكترونياً.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات اطلقت عملية تشغيل نظام (الوارد الالكتروني) ضمن منظومة الدعم الالكترونية (ICASS) في الدائرة القنصلية / قسم التصديقات والمعاملات والصادرة من بعثاتنا العاملة في الخارج التي تحتوي […]

ظهرت المقالة الخارجية تطلق خدمة “الوارد” لتصديق المعاملات إلكترونياً أولاً على ايرث نيوز.