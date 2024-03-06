618 مليار دينار بطريقها لخزائن أربيل.. تحديد موعد صرف رواتب موظفي الاقليم

2024-03-06 21:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، عن موعد صرف رواتب موظفي كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب كاملة وباللغة العربية إلى بغداد، فأن وزارة المالية الاتحادية ستصرف يوم غد مبلغ 618 مليار دينار وتضعها بحساب حكومة الإقليم".

وأضاف أن "وزارة المالية وبعد إكمال الإيرادات من عائدات المنافذ البالغة 320 مليارا ومبالغ أخرى، ستباشر بصرف الرواتب يومي الجمعة أو السبت المقبلين وتستمر عملية الصرف لمدة أسبوع واحد، تصرف فيها رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين".

وبالرغم من اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارا يلزم حكومتي كردستان وبغداد بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها مباشرة من المصارف الاتحادية من بغداد، الا ان عملية التوطين قد تستغرق فترة طويلة، مما يجعل ارسال السلف من بغداد الى اربيل لدفع الرواتب مستمرا بشكل شهري لحين حسم ملف التوطين.

ولا يزال موظفو إقليم كردستان يطلبون رواتب 3 اشهر من العام الماضي وهي رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الأول.