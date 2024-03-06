2024-03-06 21:48:12 - المصدر: منصة إيشان

اتفقت الإمارات والكويت، اليوم الأربعاء، على العراق، بشأن حقل الدرة، قبل أن يوجها دعوة إلى بغداد بأن تلتزم بالاتفاقيات الدولية. والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم، بأمير الكويت مشعل الأحمد، وذلك في ختام زيارة الأخير للإمارات، فيما دعا الجانبان العراق إلى احترام سيادة الكويت. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين […]

ظهرت المقالة الإمارات والكويت “تتفقان” على العراق: يجب أن يقبل بأن حقل الدرة كويتياً! أولاً على Eishan.