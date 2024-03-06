2024-03-06 21:48:12 - المصدر: منصة إيشان

على إثر ما شهده قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، قبل أيام من اشتباكات عشائرية، أودت بحياة مسؤول شعبة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة، تصاعدت مجددا الأصوات المطالبة بوضع حد للحروب العشائرية، وحصر السلاح بيد الدولة. ودعت جهات برلمانية وشعبية في العراق، الحكومة إلى إطلاق حملات أمنية كبرى لنزع سلاح العشائر في كافة المحافظات، فيما […]

ظهرت المقالة رصاص العشائر يُهين الدولة.. هل رفع العراق “رايته البيضاء” أمام فوضى السلاح؟ أولاً على Eishan.