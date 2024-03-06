2024-03-06 21:48:12 - المصدر: منصة إيشان

قال قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني، إن الدمار الذي لحق بغزة سيعاد بناؤه من جديد، لكن مصداقية الکيان الإسرائيلي وسمعته لن يعاد بناؤهما. وذكر قاآني في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن “كيان الاحتلال يكبر نجاحاته بأدوات الإعلام”. وأضاف أن “المعركة الأخيرة في غزة أظهرت أن جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة”. […]

ظهرت المقالة قاآني: غزة سيتم بناؤها من جديد.. والفلسطيني أضعف إسرائيل بمقاومته أولاً على Eishan.